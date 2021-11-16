Гид порекомендовал места для посещения в Крыму осенью

Российский гид Николай Пономаренко рассказал, какие места лучше всего посетить туристам в Крыму осенью. Интервью с ним публикует агенство «ФАН».

По словам эксперта, Боткинская тропа в Ялте является одним из самых простых и живописных пеших маршрутов. Мужчина порекомендовал начать прогулку, которая в среднем занимает три часа, в районе водопада Учан-Су. Вдобавок он посоветовал посетить Храм Солнца, а также горную вершину Ай-Петри, где находится крымский Большой каньон и Ванна молодости.

«Температура воды в источнике круглый год одинаковая и составляет семь-восемь градусов тепла, поэтому купаться в нем можно хоть зимой, хоть летом, среднее время прогулки — три часа», — пояснил гид и отметил, что проще всего добраться до упомянутых достопримечательностей будет из Ялты. Он также посоветовал надевать удобную одежду и обувь и иметь при себе термос.

«Крым действительно очень богат как в природном, так и в культурно-историческом плане (...) Чтобы сполна насладиться золотой осенью в Крыму, я считаю, необходимо обязательно посетить Мангуп-Кале — это уникальный средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе», — заключил Пономаренко.

В августе стало известно, что в Татарстане запустят новый туристический маршрут «Жизнь Тукая». Выяснилось, что жители и гости Казани смогут прогуляться по улицам города с гидом и разузнать о местах, связанным с жизнью и творчеством татарского поэта Габдуллы Тукая.