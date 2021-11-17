В Чечне выведут новые сорта винограда

Ученые Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова в рамках программы «Приоритет 2030» займутся выведением новых сортов винограда и изучением климатических особенностей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам проректора ЧГУ по учебной работе Насрудина Ярычева, заявлено две программы стратегического развития. «Первая связана с агробиотехнологиями, это выведение новых сортов винограда. Второй проект связан с климатическими особенностями», — рассказал он.

Ярычев отметил, что интерес к изучение климата связан с тем, что на территории Чечни можно наблюдать практически все климатические зоны.

В июле россиянка Евдокия Гаврильева вырастила на севере виноград и поделилась, что секрет ее успеха заключается в том, чтобы вовремя снять плоды с ветки, пока они не перезрели.