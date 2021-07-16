Гроздь огромного винограда продали на аукционе почти за миллион рублей

В Японии гроздь винограда «Римский рубин» продали на аукционе за 12,7 тысячи долларов

В Японии гроздь винограда сорта «Римский рубин» продали на аукционе за рекордные 1,4 миллиона йен (942 тысячи рублей). Об этом сообщает японское информагентство Kyodo News.

Покупателем стал управляющий сети японских супермаркетов Yumaowu на Тайване Шей Мин-та (Hsieh Ming-ta). «Я хочу представить "Римский рубин" жителям Тайваня. Если подумать о том, что его производители год упорно трудились, то 1,4 миллиона иен — это недорого», — сказал он.

Японские селекционеры вывели «Римский рубин» в 2008 году. Виноград этого сорта известен высоким содержанием сахара, низкой кислотностью и огромными ягодами, которые сопоставимы по размеру с шариками для пинг-понга.

В 2019 году гроздь «Римского рубина» ушла с молотка на аукционе в Японии за 11 тысяч долларов (815 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии на аукционе продали домашний цветок за 19 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Отмечается, что всего на торги было подано 248 заявок.