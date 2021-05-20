Женщина по незнанию продала диван за полтора миллиона рублей в 40 раз дешевле

Жительница американского города Карпентерсвилл, штат Иллинойс, обнаружила, что по незнанию продала редкий диван в 40 раз дешевле, чем могла бы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Джулс Шрайнер (Jules Schreiner) рассказала в Tiktok, что решила продать диван, который достался ей бесплатно. Для этого она дала объявление в Facebook и указала цену — 500 долларов (около 37 тысяч рублей). К ее удивлению, всего через несколько секунд диван купили.

Позднее Шрайнер обнаружила пост в Instagram, который оставил новый владелец дивана. Он хвастался покупкой и упоминал, что это работа Владимира Кагана (Vladimir Kagan) — легендарного мебельного дизайнера середины XX века, которого называли «королем диванов». Даже подержанные диваны такой марки продаются по 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

В 2018 году сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.