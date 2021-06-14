Домашний цветок продали на аукционе за 19 тысяч долларов

В Новой Зеландии на аукционе продали домашний цветок за 19 297 долларов. Как сообщает CNN, у растения восемь распустившихся листков.

Отмечается, что всего на торги было подано 248 заявок. Cтавки на «очень редкую белую пеструю рафидофору четырехсемянную (Rhaphidophora Tetrasperma)» резко поднялись в последние четыре минуты торгов, поскольку два покупателя не желали уступать лот друг другу.

«После жаркой битвы покупателей в последние минуты аукциона это редкое растение набрало более 102 тысяч просмотров и попало в более чем 1600 списков. Это показывает, насколько новозеландцы обожают комнатные растения», — рассказала представитель онлайн-аукциона TradeMe Милли Сильвестр. Она также добавила, что рафидофора стала самым дорогим комнатным растением, когда-либо проданным на сайте объявлений.

Ранее художник из Италии Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру за 1,3 миллиона рублей. По его словам, статуя существует, хотя ее и не видно: она создана из энергии, силы и мыслей. Работа сможет поместиться только в частном доме, а для ее установки потребуется освободить пространство 1,5 на 1,5 метра. В качестве доказательства о приобретении скульптуры покупателю вручили сертификат, который дает право собственности.