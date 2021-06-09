Куртку без молнии бренда Канье Уэста раскупили в первые часы после старта продаж

Новую вещь из коллаборации рэпера и дизайнера бренда Yeezy Канье Уэста с американским производителем модной одежды Gap раскупили в первые часы после старта продаж. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о дутой куртке ярко-голубого цвета Round Jacket без молний, ​​пуговиц и кнопок. Известно, что предмет верхней одежды в стиле унисекс изготовлен ​​из переработанного нейлона. Внутренняя сторона вещи дополнена деталью в виде бирки с логотипом Yeezy Gap.

Пуховик стоимостью 200 долларов (14 430 рублей) поступит в продажу осенью этого года. Согласно информации издания, на сайте Gap была возможность сделать предзаказ этого изделия. Поклонники музыканта раскупили Round Jacket в первые часы после запуска релиза. Чтобы отследить наличие товара, покупателям предлагается подписаться на рассылку от бренда.

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Впервые о предстоящем сотрудничестве Yeezy и Gap стало известно в июне 2020 года. Представители масс-маркетового бренда писали, что товары из коллаборации с Уэстом будут «современными, изысканными предметами одежды для мужчин, женщин и детей по доступным ценам».

В апреле первые кроссовки марки Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, продали на аукционе по самой высокой цене в истории. Речь идет о первом прототипе кроссовок Nike Air Yeezy 1, дизайн которых был разработан хип-хоп-исполнителем совместно с дизайнером Марком Смитом (Mark Smith) для марки Nike в 2007 году. Товар ушел с молотка за за 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей).