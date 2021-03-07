Высмеянные за сходство с хинкали кроссовки Канье Уэста раскупили за одну минуту

Новую пару обуви собственного бренда рэпера и дизайнера Канье Уэста Yeezy раскупили меньше чем за одну минуту. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет о высмеянных за сходство с хинкали белых кроссовках 450 Cloud White. Данная обувь изготовлена из легкого сетчатого материала светло-серого цвета и затягивается шнурками. Отмечается, что как только обувь стала доступна на сайтах Adidas и YeezySupply.com, фанаты марки тут же принялись оформлять заказы.

Их первоначальная стоимость составляет 200 долларов (14 870 рублей), однако на вторичном рынке модель перепродают по цене свыше 900 долларов (почти 67 тысяч рублей).

Пользователи Twitter принялись обсуждать «молниеносный» релиз кроссовок. «Выход Yeezy 450 был какой-то ерундой. 15 минут ты находишься "в зале ожидания", страница обновляется сама по себе, пока кроссовки не будут полностью раскуплены», «Релиз был в семь утра, все экземпляры распродали к 7:01. Люди ненавидели эту обувь весь год, но никогда не проявляли так много энергии, как в день выпуска Yeezy 450», — писали они.

В мае прошлого года упомянутые кроссовки высмеяли в сети за сходство с грузинским национальным блюдом и бахилами. «Какой вкусный дизайн у Yeezy 451», — высказывались покупатели в соцсетях.