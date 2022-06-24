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Российский подполковник приговорен к восьми годам за взятки от риелторов

Экс-замглавы отдела ГУМВД Челябинской области получил 8 лет за покровительство риелторов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Копейский городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела Главного управления МВД (ГУМВД) по Челябинской области по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

Подсудимый признан виновным в получении взяток, превышении служебных полномочий и покушении на мошенничество. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, также ему назначен штраф в 9,6 миллиона рублей. Экс-полицейского лишили звания подполковника и права занимать должностей в органах внутренних дел.

Суд установил, что с 2005 по 2014 год сотрудник МВД оказывал покровительство риелторам, в частности он помог им избежать уголовной ответственности за мошенничество с квартирами граждан. За свои услуги ему передали недвижимость стоимостью 962 тысячи рублей. Кроме того, при содействии полицейского мать с двумя детьми лишилась квартиры, право собственности на которую мошенники оформили на его тещу.

Также установлена причастность подсудимого к покушению на хищение 750 тысяч рублей у местной жительницы.

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Любовь Ширижик
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