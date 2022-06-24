Стилистка раскрыла связь между фасоном платья и характером женщины

Стилистка Эмма Лайтбаун заявила, что пляжные платья выбирают спокойные женщины

Британская стилистка раскрыла связь между характером женщины и выбранным ею фасоном платья. Рассуждениями на эту тему она поделилась с The Sun.

Журналистка Эмма Лайтбаун рассказала, что черное платье говорит о любви к вечеринкам, но нежелании при этом выделяться из толпы. «Такие девушки выбирают проверенный вариант праздничного наряда, который не будет приковывать лишние взгляды», — уточнила она и добавила, что женщины в блестящих вещах, напротив, любят быть в центре всеобщего внимания.

По словам собеседницы издания, любительницы струящихся пляжных платьев обладают спокойным темпераментом. «Женщины, покупающие подобную одежду, обычно креативные и уверенные в себе личности. Обычно они довольны собой и любят плыть по течению», — заявила специалистка. При этом ообладательницы платьев-рубашек склонны к целеустремленности и серьезности.

Что касается длины — юбки и платья мини, как правило, предпочитают кокетливые и общительные люди, а макси-наряды чаще покупают мечтатели. «Длинные вещи любят романтичные натуры, которые мечтают встретить своего принца», — высказалась в заключение Лайтбаун.

В мае Эмма Лайтбаун также объяснила связь между обувью человека и его характером. По словам жительницы Лондона, кеды бренда Converse выбирают разносторонние личности, которые легко адаптируются и привыкли работать в условиях многозадачности. При этом базовые кроссовки белого цвета разных фирм и фасонов предпочитают модные или спортивные люди, а лоферы — те, кто желает подчеркнуть свой статус.