Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилистка раскрыла связь между фасоном платья и характером женщины

Стилистка Эмма Лайтбаун заявила, что пляжные платья выбирают спокойные женщины

Фото: Joaquin Corchero / Getty Images

Британская стилистка раскрыла связь между характером женщины и выбранным ею фасоном платья. Рассуждениями на эту тему она поделилась с The Sun.

Журналистка Эмма Лайтбаун рассказала, что черное платье говорит о любви к вечеринкам, но нежелании при этом выделяться из толпы. «Такие девушки выбирают проверенный вариант праздничного наряда, который не будет приковывать лишние взгляды», — уточнила она и добавила, что женщины в блестящих вещах, напротив, любят быть в центре всеобщего внимания.

Материалы по теме:
Модный приговор. Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
Модный приговор.Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
18 июня 2022
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022

По словам собеседницы издания, любительницы струящихся пляжных платьев обладают спокойным темпераментом. «Женщины, покупающие подобную одежду, обычно креативные и уверенные в себе личности. Обычно они довольны собой и любят плыть по течению», — заявила специалистка. При этом ообладательницы платьев-рубашек склонны к целеустремленности и серьезности.

Что касается длины — юбки и платья мини, как правило, предпочитают кокетливые и общительные люди, а макси-наряды чаще покупают мечтатели. «Длинные вещи любят романтичные натуры, которые мечтают встретить своего принца», — высказалась в заключение Лайтбаун.

В мае Эмма Лайтбаун также объяснила связь между обувью человека и его характером. По словам жительницы Лондона, кеды бренда Converse выбирают разносторонние личности, которые легко адаптируются и привыкли работать в условиях многозадачности. При этом базовые кроссовки белого цвета разных фирм и фасонов предпочитают модные или спортивные люди, а лоферы — те, кто желает подчеркнуть свой статус.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Германия собралась национализировать часть «Северного потока-2»
Лавров заявил о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ
Украина применила американские РСЗО HIMARS
В Кремле ответили на возможную национализацию Германией «Северного потока-2»
Последствия смерча на побережье Сочи попали на видео
Названо место официальных переговоров Путина и Лукашенко
Стилистка раскрыла связь между фасоном платья и характером женщины
Объяснен парадокс с ценами на нефть
Назван возможный виновник смертельного ДТП с Mercedes в центре Москвы
Кремль заявил об особом внимании к террористической активности в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.