В центре Калининграда появился читальный зал под открытым небом

Читальный зал под открытым небом заработал в сквере около памятника Шиллеру в Калининграде

Летний читальный зал под открытым небом заработал в сквере близ памятника Фридриху Шиллеру в Калининграде. Как уточняет KP.RU, желающие смогут посещать новый читальный зал с понедельника по четверг с 12:00 до 17:00.

Новое место для отдыха и чтения располагается недалеко от областной научной библиотеки. Гости и жители города смогут найти в читальном зале стенды с литературой на любой вкус. «Любую книгу можно свободно взять для чтения. Подборки будем обновлять каждый день», — уточнили организаторы.

По их словам, помимо книг в читальном зале также можно найти раскраски, книги для детей и настольные игры. О туристах тоже позаботились — организаторы собрали в зале информацию, которая может вызвать у путешественников интерес.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 25 июня на Верх-Исетском пруду пройдут соревнования по сап-серфингу Viz Sup Contest. Также на фестивале будет работать школа сап-бординга, а все желающие смогут поучаствовать в различных спортивных мастер-классах и перекусить на фудмаркете греческой кухни.