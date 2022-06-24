Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Умершие супруги более года пролежали в своем доме

UPI: пенсионеры в Ирландии умерли и более года пролежали в разных комнатах своего дома
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Полицейские в Ирландии обнаружили тела пожилых супругов, которые умерли и более года пролежали в разных комнатах своего дома. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

По данным следователей, 82-летний Николас Смит и его 79-летняя жена Хилари могли скончаться в ноябре или декабре 2020 года. Примерно в это время пенсионеров, которые вели достаточно замкнутый образ жизни, видели в последний раз. Пара была родом из Англии, но после выхода на пенсию переехала в Ирландию, где купила дом.

Материалы по теме:
Ходячие мертвецы Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Ходячие мертвецыИх похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
21 марта 2018
Тела идут Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
Тела идутТысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
29 октября 2017

Местные жители заподозрили неладное, когда заметили, что на машине пары давно никто не ездил, а их сад зарос сорняками. Они обратились в полицию. В то же время некоторые соседи предположили, что на время пандемии пара вернулась в Англию.

В конце концов, сотрудники правоохранительных органов проникли в дом и обнаружили там тела супругов. Они находились в разных комнатах.

Полиция не рассматривает криминальную версию смерти пары и не обнаружила никаких признаков проникновения в дом посторонних. Следователи пытаются установить, стал ли COVID-19 причиной смерти супругов.

Ранее сообщалось, что полицейские в итальянском городе Комо нашли мумию пенсионерки, которая умерла два с половиной года назад и все это время просидела за столом. Полицейские пришли в дом 70-летней итальянки, так как сильный ветер мог повалить неухоженные деревья в ее саду.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Разбившийся под Рязанью самолет оказался грузовым Ил-76
Умершие супруги более года пролежали в своем доме
Врач предупредила о смертельной опасности сна младенца с родителями
Джонсон допустил высылку украинских нелегалов в Руанду
Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
Джонсон призвал G7 и НАТО не поощрять «плохой мир» на Украине
Разработан собирающий пластик в воде робот-рыба
Под Рязанью разбился самолет
Перечислены самые частые жалобы москвичей на самочувствие
В Германии просчитали возможность прожить без российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.