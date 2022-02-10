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Полицейские нашли два года просидевшую за столом мумию женщины

Итальянская пенсионерка умерла за столом и просидела так два с половиной года

Фото: Shutterstock

Полицейские в итальянском городе Комо нашли мумию пенсионерки, которая умерла два с половиной года назад и все это время просидела за столом. Об этом сообщает NDTV.

Полицейские пришли в дом 70-летней Маринеллы Беретты, так как сильный ветер мог повалить неухоженные деревья в ее саду. Мумифицированное тело хозяйки дома нашли сидящим за столом.

У итальянки не было родственников, а соседи не видели женщину по меньшей мере два с половиной года. Они предположили, что женщина переехала в начале пандемии COVID-19, которая обрушилась на Италию в 2020 году.

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Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Местные власти оплатят похороны женщины.

Ранее сообщалось, что в заброшенном особняке в Париже обнаружили мумифицированный труп 30-летней давности. Работники организации по восстановлению зданий нашли мумию под кучей досок и щебня в здании позади дома модельера Ив Сен-Лорана в престижном районе французской столицы, в нескольких минутах от Дома инвалидов и официальной резиденции французского премьер-министра.

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Алиса Дмитриева
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