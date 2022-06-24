В ЛДПР объяснили появление покойного Жириновского онлайн в соцсети

Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин объяснил онлайн-статус на странице Жириновского работой партии

Появление покойного лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского онлайн в социальных сетях объясняется тем, что коллеги продолжают вести его страницы. Так в разговоре с «Лентой.ру» активность в аккаунтах политика объяснил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.

«Мы продолжаем вести страницы во "ВКонтакте" и других соцсетях, которые принадлежали Жириновскому. Там выкладываются мемориальные посты, связанные с ним. Условно, публикуются его заявления, которые соответствуют современной повестке дня, публикуются архивные фотографии, видео. У людей сохраняется большой интерес к Жириновскому, к его личности, к его интеллектуальному наследию, а мы этот интерес удовлетворяем, рассказываем об этом многогранном и интересном человеке», — сказал он.

В пресс-службе отметили, что ведением социальных сетей Жириновского специалисты занимались еще при его жизни.

«Жириновский и раньше не сидел во "ВКонтакте" как подросток, который пишет посты и выкладывает селфи. Он всегда был в курсе, что публикуют в его личных соцсетях, надиктовывал тексты, участвовал в прямых эфирах, читал комментарии, но непосредственно постингом занимались специалисты, которые помогали это правильно и современно оформлять», — добавил Александр Дюпин.

Ранее «Лента.ру» обратила внимание на активность в верифицированном аккаунте Владимира Жирновского во «ВКонтакте». Последний пост датирован 17 июня.

Бессменный лидер ЛДПР кончался 6 апреля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

