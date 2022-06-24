Покойный Жириновский появился онлайн в соцсети

На странице во «ВКонтакте» умершего экс-лидера ЛДПР Жириновского заметили активность

На странице бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского во «ВКонтакте» заметили подозрительную активность. Данные о действиях пользователя доступны в его верифицированном личном аккаунте.

В профиле умершего более двух месяцев назад политика написано, что он был онлайн 23 июня в 14:07 по московскому времени. После 6 апреля страница покойного лидера ЛДПР обновлялась несколько раз, однако на комментарии под постами отвечали не со страницы экс-лидера, а со страницы официального сообщества партии.

Последний пост на официальной странице Жириновского датирован 17 июня. За 23 июня, когда страница была активна, не появилось никакой новой информации.

«Лента.ру» обратилась за комментарием в пресс-службу ЛДПР.

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.