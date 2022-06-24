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Психолог назвал родителям одну из главных ошибок в воспитании ребенка

Психолог Лабковский: трудности с принятием решений идут из детства человека

Фото: Dylan Ferreira / Unsplash

Психолог и писатель Михаил Лабковский рассказал россиянам, почему взрослые люди часто испытывают трудности с принятием серьезных и не очень решений. В своем Telegram-канале он назвал истинную причину неумения выбирать, которая по его словам, формируется по вине родителей.

Психолог отмечает, что проблемы с формированием личного мнения идут из детства человека. Так, считает он, если родители не научили ребенка доверять собственным ощущениям, а навязывали ему свое мнение, то во взрослой жизни ему с трудом будут даваться любые решения. Лабковский поясняет это на простом примере: «Мальчик с мамой идет к врачу. Врач (допустим, зубной) предупреждает: "Тебя сейчас укусит комарик". Он делает укол, и мальчик прекрасно понимает, что ему прокололи десну, а не "комарик укусил". И начинает плакать».

В такой ситуации большинство родителей, по словам психолога, будут убеждать ребенка в отсутствии боли, что является одной из главных ошибок в воспитании ребенка. «Что в таких случаях делает мама? Говорит: "Да ну брось, это же вообще не больно"», — рассуждает эксперт. Лабковский уверен, что из-за таких утверждений родителей, противоречащих реальности, ребенок учится не доверять себе, что в итоге сформирует навык ориентироваться на других, но не на себя. Это и помешает во взрослой жизни принимать самостоятельные решения, подчеркнул психолог.

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«А теперь представьте, что вырастет из человека, которому хор родственников уже объяснил, что он любит хоккей, жить не может без брокколи и обожает делиться своими машинками в песочнице», — заключил Лабковский и посоветовал прорабатывать проблему на совместных сеансах со специалистом.

До этого психолог назвала способ правильно ругаться с партнером. По ее словам, разговоры на неудобные темы не стоит начинать в порыве эмоций.

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Елена Матвиенко
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