Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В МВФ оценили вероятность рецессии в США

Глава МВФ Георгиева заявила, что экономика США в 2023 году замедлится, но избежит рецессии

Фото: Gary Cameron / Reuters

Экономика США в 2023-2024 годах замедлится, но избежит рецессии. Однако добиться этого будет все сложнее. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ), пишет ТАСС.

«Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается. Мы должны признать неопределенность текущей ситуации», — подтвердила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7 процента и 0,8 процента 2023-2024 годах, с 2,9 процента, прогнозируемых по итогам текущего года​​​. Однако в 2025 и 2026 годах, по оценкам специалистов, показатели возрастут до 1,7 и 2,1 процента соответственно.

Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам текущего года составит 5,4 процента, в 2023 году вернется к 2 процентам и еще через год снизится до 1,8 процента.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск, американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини и аналитики Goldman Sachs предупредили о риске рецессии в США. Маск полагает, что спад экономики Соединенных Штатов неизбежен. В Goldman Sachs подчеркнули, что вероятность наступления рецессии в течение 2023 года составляет 30 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о взятии населенных пунктов Горское и Золотое
В Молдавии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России
Захарова объяснила предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
Еще одна страна войдет в еврозону со следующего года
Овечкин назвал выступление за футбольное «Динамо» мечтой всей жизни
В МВФ оценили вероятность рецессии в США
Кадыров показал видео с перешедшим на сторону России украинским военным
Врач объяснила разницу продолжительности жизни у мужчин и женщин
Диетолог назвал пользу яиц
Эпидемиологи подсказали способы определить у себя оспу обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.