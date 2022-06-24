Диетолог назвал пользу яиц

Диетолог Ли Юаньюань посоветовал съедать не более шести яиц в неделю

Диетолог Ли Юаньюань заявил, что в яйцах содержится большое количество питательных веществ. О пользе яиц специалист рассказал в беседе с порталом Sina.

По его словам, в продукте содержатся все витамины, кроме витамина С. Кроме того, яйца способны снизить уровень липидов в крови.

При этом, согласно данным исследования China-PAR, при злоупотреблении данным продуктом, он может негативно повлиять на увеличение маркеров липидов в крови. Специалист посоветовал съедать за неделю не более шести яиц.

Диетолог и автор нескольких книг по правильному питанию Лорен Манакер назвала сливочный сыр самым вредным для сердца. По ее словам, он содержит много насыщенных жиров и не особенно богат полезными микроэлементами. Она обратила внимание, что чрезмерное потребление любого сыра может привести к проблемам с сердцем, поэтому важно знать меру.

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