Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог назвал пользу яиц

Диетолог Ли Юаньюань посоветовал съедать не более шести яиц в неделю

Фото: Erol Ahmed / Unsplash

Диетолог Ли Юаньюань заявил, что в яйцах содержится большое количество питательных веществ. О пользе яиц специалист рассказал в беседе с порталом Sina.

По его словам, в продукте содержатся все витамины, кроме витамина С. Кроме того, яйца способны снизить уровень липидов в крови.

При этом, согласно данным исследования China-PAR, при злоупотреблении данным продуктом, он может негативно повлиять на увеличение маркеров липидов в крови. Специалист посоветовал съедать за неделю не более шести яиц.

Диетолог и автор нескольких книг по правильному питанию Лорен Манакер назвала сливочный сыр самым вредным для сердца. По ее словам, он содержит много насыщенных жиров и не особенно богат полезными микроэлементами. Она обратила внимание, что чрезмерное потребление любого сыра может привести к проблемам с сердцем, поэтому важно знать меру.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о взятии населенных пунктов Горское и Золотое
В Молдавии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России
Захарова объяснила предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
Еще одна страна войдет в еврозону со следующего года
Овечкин назвал выступление за футбольное «Динамо» мечтой всей жизни
В МВФ оценили вероятность рецессии в США
Кадыров показал видео с перешедшим на сторону России украинским военным
Врач объяснила разницу продолжительности жизни у мужчин и женщин
Диетолог назвал пользу яиц
Эпидемиологи подсказали способы определить у себя оспу обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.