Экономная мать перечислила бесплатные способы развлечь ребенка

NeedToKnow: экономная домохозяйка предложила водить детей в зоомагазин как в музей

Экономная мать двоих детей Эмма Стреттон рассказала, как у нее получается откладывать деньги. 37-летняя домохозяйка из Манчестера в беседе с NeedToKnow.online перечислила бесплатные способы развлечь ребенка.

По словам Стреттон, она любит тратиться на осмысленные вещи. «Я хочу научить детей тому, что веселье не обязательно требует денег, гораздо важнее вместе проводить время», — говорит женщина. Так, она водит детей в зоомагазин как в музей, чтобы посмотреть на морских свинок, кроликов и рыбок. Также семья любит зайти и посмотреть на вещи в IKEA, а однажды Эмма взяла детей в салон Tesla — они с удовольствием посидели в салоне автомобиля.

Также ради экономии женщина поощряет обмен игрушками с друзьями, потому что дети, по ее наблюдениям, часто устают от своих игрушек.

Эмма напоминает другим родителям и о том, что с детьми можно бесплатно сходить в любой открытый парк на районе: устроить пикник, разобраться, какие растения можно найти на территории, сыграть в футбол. «Еще один забытый бриллиант — библиотека. Когда мальчишки были маленькими, мы раз в неделю ходили в читальный зал читать стихи вслух», — вспоминает она.

Ранее сообщалось, что предпринимательница из Лас-Вегаса, США, называющая себя «самой экономной миллионершей», заставила бывшего мужа мыть туалеты ради экономии на уборщице. Миллионерша Эйми Элизабет также кормит гостей кошачьим кормом ради экономии на рыбе.