Власти Херсона назвали подрыв автомобиля целенаправленным покушением

В администрации Херсона заявили, что подрыв автомобиля был целенаправленным покушением

Подрыв автомобиля в Херсоне, в результате которого погиб директор управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко, был целенаправленным покушением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации области (ВГА).

«Это целенаправленное покушение на сотрудники военно-гражданской администрации, в результате которого он погиб. Кроме него, предварительно, пострадавших больше нет, только он один погиб», — рассказали в администрации.

Ранее ВГА Херсонской области сообщила о взрыве в городе, в результате которого погиб один человек.