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Власти Херсона назвали подрыв автомобиля целенаправленным покушением

В администрации Херсона заявили, что подрыв автомобиля был целенаправленным покушением
Дмитрий Савлученко

Дмитрий Савлученко. Фото: Telegram-канал «SHOT»

Подрыв автомобиля в Херсоне, в результате которого погиб директор управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко, был целенаправленным покушением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации области (ВГА).

«Это целенаправленное покушение на сотрудники военно-гражданской администрации, в результате которого он погиб. Кроме него, предварительно, пострадавших больше нет, только он один погиб», — рассказали в администрации.

Ранее ВГА Херсонской области сообщила о взрыве в городе, в результате которого погиб один человек.

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Анжелика Бережная
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