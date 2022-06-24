При взрыве в Херсоне погиб человек

Власти Херсона сообщили о взрыве, в результате которого погиб один человек

Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о взрыве в городе, в результате которого погиб один человек. Об этом в ВГА рассказали агентству ТАСС.

«Информацию о взрыве подтверждаем. Сейчас группа выехала на место, разбираются», — заявили местные власти.

По предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек.

Ранее штаб-сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир взвода А1978 55-й отдельной артиллерийской бригады Александр Тимко рассказал, что получил приказ совершить теракт в херсонской гостинице «Дилижанс». В ходе выполнения задания он выяснил, что в отеле живут в основном переселенцы из других регионов Украины, и отказался выполнять задание.