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Пленный украинский военный рассказал о готовившемся в Херсоне теракте

Штаб-сержант ВСУ Тимко заявил, что ему приказали совершить теракт в херсонском отеле

Фото: Marko Djurica / Reuters

Взятый в плен штаб-сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир взвода А1978 55-й отдельной артиллерийской бригады Александр Тимко заявил о том, что получил приказ совершить теракт в херсонской гостинице. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам штаб-сержанта, приказ ему передал подполковник Александр Колесов. В частности, ему поручили «сделать шум и теракт» в отеле «Дилижанс», в которой, по словам командира, жили русские военные. Тимко отметил, что решил разведать обстановку перед выполнением заданием и выяснил, что в гостинице жили в основном граждане Украины, перебравшиеся из других регионов.

Как утверждает пленный военный, он сообщил данную информацию начальству. «Я позвонил подполковнику, доложил, сказал, что за объект и что тут нет тех людей, о которых он говорил. Он сказал, что спецназу виднее, кто где живет, что нам поступила задача и мы должны ее выполнить. Я отказался выполнять», — признался он.

Также, по словам украинского военного, его подчиненным поручили работать на местной СТО с целью слиться с населением. Тимко отметил, что после отказа ему начали угрожать расправой по законам военного времени и обвинениями в предательстве родины. Штаб-сержант добавил, что до задержания прятался в Херсоне с группой подчиненных и пытался наладить контакт с командованием.

20 июня Минобороны России сообщило, что ВСУ проводят провокацию в Харьковской области с обстрелом жилых кварталов Харькова. Целью этих действий является обвинение российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создание условий для выселения жителей из их домов и создания в них огневых позиций, добавили там.

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Марина Совина
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