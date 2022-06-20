Минобороны рассказало о провокации ВСУ с обстрелом жилых кварталов Харькова

Минобороны: ВСУ развернули артиллерийскую батарею для обстрела Харькова в целях провокации

Минобороны России рассказало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят провокацию в Харьковской области с обстрелом жилых кварталов Харькова. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские военные разместили в Харьковской области артиллерийскую батарею, которая периодически обстреливает жилые кварталы города. Мизинцев отметил, что ВСУ организовали очередную провокацию в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для выселения жителей из их домов и создания в них огневых позиций. Он добавил, что по указанию украинских властей планируется задействовать местных и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фотографий и видеоматериалов.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военные разместили опорные пункты и склады боеприпасов школах и детскому саду Лисичанска в ЛНР. По его словам, военнослужащие ВСУ в трех школах и одном детском саду оборудовали свои пункты, а в многоквартирных домах — огневые позиции и снайперские точки.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ



