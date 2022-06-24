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Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников

Express: если британские наемники будут казнены, Лондон объявит войну Москве
Эйден Аслин

Эйден Аслин. Фото: ТАСС

Лондон объявит «войну» России в случае казни британских наемников после приговора Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение выразил автор материала, опубликованного в газете Express.

По словам журналиста, один из приговоренных к казни наемников Эйден Аслин звонил своей матери, уверяя, что власти Великобритании не ведут переговоров с ДНР, поэтому скоро его расстреляют.

Из статьи Express также следует, что премьер-министр страны Борис Джонсон может пойти «ва-банк», если казнь состоится, и «эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

«Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки — больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский», — пишет издание.

9 июня Верховный суд ДНР признал 28-летнего Эйдена Аслина, его 48-летнего соотечественника Шона Пиннера и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и совершении преступления группой лиц. Их приговорили к смертной казни. Позднее глава республики Денис Пушилин сообщил, что осужденные иностранные наемники могут обжаловать свой приговор до 9 июля. При этом он добавил, что они могут попросить о помиловании.

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Марина Совина
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