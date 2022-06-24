Блогерша заказала платье на Asos и получила «костюм страуса»

TikTok-блогерша Кэти Снукс сравнила заказанное на Asos платье с костюмом страуса

Блогерша Кэти Снукс заказала платье в интернет-магазине Asos и получила «костюм страуса». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка продемонстрировала скриншот каталога сайта ретейлера, на котором предстала модель в наряде длины мини до середины бедра, оформленном перьями и V-образным вырезом, и в босоножках на каблуках. Манекенщица стояла у стены, подогнув одну ногу.

Затем тиктокерша сравнила, как приобретенный товар выглядит на ее фигуре. Так, она позировала боком у зеркала, выгнув спину. При этом на кадрах видно, что одежда смотрится на Снукс объемнее и доходит ей до коленей. Оценив свой вид, инфлюэнсерша задалась вопросом, почему она, в отличие от модели, в данной одежде похожа на страуса.

В апреле сообщалось о блогерше Сабрине Стюарт, которая купила платье в интернет-магазине Asos и обнаружила, что доставленный почтой наряд похож на костюм персонажа Большая Птица из детской телевизионной программы «Улица Сезам». На сайте ретейлера юзерша с никнеймом sabrinalstewart заказала неоновое миди-платье с бахромой. Стоимость покупки составила 320 долларов (приблизительно 25,5 тысячи рублей). Упомянутый наряд девушка планировала надеть на празднование Пасхи.