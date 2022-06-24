В Нижнем Новгороде пройдет гастрономический фестиваль

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» пройдет в Нижнем Новгороде 25 июня

В Нижнем Новгороде 25 июня пройдет фестиваль «Гастрономическая Рождественская». Как уточняет портал «Нижний 800», праздник гурманов будет проходить с 12:00 до 23:00.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, организаторы отметили, что гостей и жителей города ждут летние веранды, специальные меню, лекции и экскурсии, гриль-бар и специально подготовленная музыкальная программа.

Указывается, что в фестивале примут участие такие заведения, как «Селёдка и кофе», «Бутик крымских вин», SKOBA, Coffee Cake, «Безухов», Terrapia, «Пяткинъ», «Квеври», «Изи» бар, Spicy Band, Nebar и другие.

Ранее сообщалось, что в селе Сепыч Пермского края 2 июля пройдет фестиваль русской крестьянской кухни под названием «Ярушник».