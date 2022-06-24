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В пермском селе пройдет фестиваль крестьянской кухни

В пермском селе Сепыч пройдет фестиваль крестьянской кухни с традиционными блюдами

Фото: Shutterstock

В селе Сепыч Пермского края 2 июля пройдет фестиваль русской крестьянской кухни под названием «Ярушник». Об этом сообщает URA.RU.

Помимо традиционных блюд, гостей ждет насыщенная программа: выступления фольклорных коллективов, игры, мастер-классы, народные забавы и конкурсы.

Изюминка фестиваля — конкурс традиционных крестьянских блюд, участники которого будут готовить «шти», «шаньги», «сыту», «тюрю», «вареник», «пироги с пистиками», «губницу» и настоящий «хлебушко».

Одним из блюд станет селычевский «ярушник», в честь которого назвали фестиваль. Это серый хлеб в виде каравая из ярового ячменя. Представлять свои блюда конкурсанты будут в традиционной одежде и в декорациях настоящей русской избы.

Ранее стало известно, что в Махачкале с 1 по 3 июня пройдет фестиваль уличной еды FoodStreetDag. О планах участвовать в мероприятии заявили более 50 местных компаний. Участники смогут представить свой товар и обеспечить его продвижение, а также примут участие в различных конкурсах и мастер-классах.

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Сергей Истомин
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