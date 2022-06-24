Объяснена пропажа польских флагов с двух российских мемориалов

Председатель ОП Великанова: флаги Польши в Катыни сняли из-за враждебной политики Варшавы

Флаги Польши на мемориальных комплексах «Катынь» в Смоленской области и «Медное» в Тверской области были сняты из-за враждебной политики Варшавы по отношению к России. Об этом директор музея современной истории России, председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова написала в Telegram-канале ведомства.

Она отметила, что российский и польский флаги, установленные на мемориалах, являлись символом дружбы между двумя странами, и то, что происходит сегодня, по ее словам, не имеет никого отношения к дружбе.

«Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации <…>. В этих условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов, находящихся на территории нашей страны, неуместно», — считает Великанова.

Она подчеркнула, что Польша цинично сносит памятники советским воинам-освободителям, поставляет вооружения украинской армии, а также «позволяет хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши».

Ранее стало известно, что с российского мемориала «Катынь», который находится под Смоленском, и «Медное», который находится в Тверской области, сняли флаги Польши. Мэр Смоленска Андрей Борисов заявил, что флагов Польши не может быть на российских мемориалах, особенно после антироссийских заявлений польских политиков.