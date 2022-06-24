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Генсек ООН назвал условие решения продовольственного кризиса

Генсек ООН заявил, что без продукции РФ и Украины нельзя решить продовольственный кризис

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Решение текущего продовольственного кризиса невозможно без возвращения продукции из России и Украины на мировые рынки. Такое условие для урегулирования ситуации назвал генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш, передает ТАСС.

«Не может быть эффективного разрешения мирового продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольствия Украины, равно как продовольствия и удобрений из России, несмотря на [конфликт]», — уточнил генсек. Он заверил, что находится в тесном контакте по этому вопросу с Москвой, Киевом, Стамбулом, США и другими сторонами.

Гуттериш добавил, что глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и заместитель генсека Мартин Гриффитс продолжают переговоры для заключения пакетного соглашения, которое позволит Украине экспортировать продовольствие по Черному морю и обеспечит поставку российских удобрений на мировые рынки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Гуттериш своими действиями затягивает продовольственный кризис. В частности, он обвинил генсека ООН в том, что тот не дает возможности быстрее направить зерно и не учитывает коридоров, ежедневно объявляемых российской стороной.

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Виктория Кондратьева
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