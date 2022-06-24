Мародеры разграбили здание налоговой в Херсоне

Мародеры разграбили и устроили погром в главном здании налоговой службы в Херсоне

Мародеры разграбили и устроили погром в главном здании налоговой службы в Херсоне после того, как его покинули прежние сотрудники. Об этом РИА Новости рассказали в налоговой службе по Херсонской области.

«Когда открыли здание налоговой… удручающая картина — выбитые и вырванные с косяками двери. Люди, когда уходили с рабочих мест, оставляли свои личные вещи. Это все перевернуто, оргтехника вынесена. Мы провели инвентаризацию, там осталось порядка 30 системных блоков. Остальные где-то "ушли". Был банальный грабеж здания», — заявили в службе.

Собеседник агентства указал, что налоговая сохранит все вещи сотрудников, оставленные на рабочих места. Их владельцы смогут забрать их в любое время.

В мае в Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат. Ранее в сети появилось видео, где мужчины в одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных. Они обыскивают карманы и растаскивают личные вещи погибших. После задержания двое мародеров признали вину. При этом один из них назвал свой поступок «не самым лучшим в жизни».