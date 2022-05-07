Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Под Херсоном задержали глумившихся над телами российских солдат мародеров

В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат

Фото: РИА Новости

В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат. Jб этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переданные силовыми структурами кадры.

Ранее в сети появилось видео, где мужчины в одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных. Также они обыскивают карманы и растаскивают личные вещи погибших.

После задержания двое мародеров признали вину. При этом один из них назвал свой поступок «не самым лучшим в жизни».

3 мая российские силовики рассказали об обнаружении под Херсоном пыточной камеры, которая предположительно принадлежала украинским неонацистам. Согласно сообщению, внутри камеры обнаружено тело человека, одетого в российскую военную форму. Также там находились шприцы, предположительно предназначавшиеся для инъекций наркотиков, а также кофры для противотанковых установок «Джавелин».

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области заявили о намерении войти в состав России
Депутат рассказал о будущем освобожденных от националистов регионов Украины
Московский шаурмист рассказал о гордости за профессию
Названы страны-кандидаты на прекращение поставок газа из России
Илон Маск поделился планами на Twitter
Под Херсоном задержали глумившихся над телами российских солдат мародеров
Стало известно о неуязвимости российских беспилотников для украинских военных
США обвинили Россию в применении химического оружия в Сирии
Премьер Финляндии назвала сроки отказа от российских энергоресурсов
Оценены убытки западных банков в случае ухода из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.