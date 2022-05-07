Под Херсоном задержали глумившихся над телами российских солдат мародеров

В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат

В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат. Jб этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переданные силовыми структурами кадры.

Ранее в сети появилось видео, где мужчины в одном из сел издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных. Также они обыскивают карманы и растаскивают личные вещи погибших.

После задержания двое мародеров признали вину. При этом один из них назвал свой поступок «не самым лучшим в жизни».

3 мая российские силовики рассказали об обнаружении под Херсоном пыточной камеры, которая предположительно принадлежала украинским неонацистам. Согласно сообщению, внутри камеры обнаружено тело человека, одетого в российскую военную форму. Также там находились шприцы, предположительно предназначавшиеся для инъекций наркотиков, а также кофры для противотанковых установок «Джавелин».

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

