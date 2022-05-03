Под Херсоном нашли пыточную камеру с останками российского военного

РИА Новости: под Херсоном российские силовики обнаружили пыточную камеру

Российские силовики сообщили об обнаружении под Херсоном пыточной камеры, которая предположительно принадлежала украинским неонацистам. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно сообщению, внутри камеры обнаружено тело человека, одетого в российскую военную форму. Также там находились шприцы, предположительно предназначавшиеся для инъекций наркотиков, а также кофры для противотанковых установок «Джавелин».

Ранее глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко рассказал, что в Мариуполе российскими военными был обнаружен пыточный центр, организованный Службой безопасности Украины (СБУ). Центр имел кодовое наименование «библиотека» и был связан с батальоном «Азов».