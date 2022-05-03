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Под Херсоном нашли пыточную камеру с останками российского военного

РИА Новости: под Херсоном российские силовики обнаружили пыточную камеру

Фото: РИА Новости

Российские силовики сообщили об обнаружении под Херсоном пыточной камеры, которая предположительно принадлежала украинским неонацистам. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно сообщению, внутри камеры обнаружено тело человека, одетого в российскую военную форму. Также там находились шприцы, предположительно предназначавшиеся для инъекций наркотиков, а также кофры для противотанковых установок «Джавелин».

Ранее глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко рассказал, что в Мариуполе российскими военными был обнаружен пыточный центр, организованный Службой безопасности Украины (СБУ). Центр имел кодовое наименование «библиотека» и был связан с батальоном «Азов».

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Роман Кирьянов
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