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Сенат Конгресса США поддержал ограничение продажи оружия

CNN: Сенат Конгресса США одобрил законопроект о контроле над огнестрельным оружием

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сенат Конгресса США одобрил двухпартийный законопроект, который подразумевает ужесточение контроля за огнестрельным оружием. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что инициативу поддержали 65 сенаторов, в числе которых было 15 республиканцев, против выступили 33 человека. Отмечается, что голосование по законопроекту ознаменовало значительный двухпартийный прорыв по одному из самых спорных и чувствительных политических вопросов в США.

Предполагается, что далее законопроект поступит в Палату представителей для дальнейшего голосования, прежде чем его можно будет направить президенту США Джо Байдену для подписания и легитимизации инициативы в качестве закона. Сам законопроект не предполагает запрета какого-либо типа оружия, но вносит ограничения на его продажу для лиц, которые были внесены в Национальную систему мгновенной проверки криминального прошлого, а также предполагает возможность суда запретить хранение оружия из-за психических проблем со здоровьем

Ранее Байден поддержал инициативу об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Американский лидер считает, что данная инициатива поможет спасти жизни. «С каждым днем больше детей убивают в этой стране: чем быстрее проект попадет на мой стол, тем быстрее я его подпишу, и быстрее мы сможем использовать эти меры для сохранения жизней», — сказал он.

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Дмитрий Сотак
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