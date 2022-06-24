Сенат Конгресса США поддержал ограничение продажи оружия
Сенат Конгресса США одобрил двухпартийный законопроект, который подразумевает ужесточение контроля за огнестрельным оружием. Об этом сообщает телеканал CNN.
Сообщается, что инициативу поддержали 65 сенаторов, в числе которых было 15 республиканцев, против выступили 33 человека. Отмечается, что голосование по законопроекту ознаменовало значительный двухпартийный прорыв по одному из самых спорных и чувствительных политических вопросов в США.
Предполагается, что далее законопроект поступит в Палату представителей для дальнейшего голосования, прежде чем его можно будет направить президенту США Джо Байдену для подписания и легитимизации инициативы в качестве закона. Сам законопроект не предполагает запрета какого-либо типа оружия, но вносит ограничения на его продажу для лиц, которые были внесены в Национальную систему мгновенной проверки криминального прошлого, а также предполагает возможность суда запретить хранение оружия из-за психических проблем со здоровьем
Ранее Байден поддержал инициативу об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Американский лидер считает, что данная инициатива поможет спасти жизни. «С каждым днем больше детей убивают в этой стране: чем быстрее проект попадет на мой стол, тем быстрее я его подпишу, и быстрее мы сможем использовать эти меры для сохранения жизней», — сказал он.