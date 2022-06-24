Вице-канцлер Германии стал реже мыться в целях экономии энергии

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что проводит меньше времени в душе ради экономии энергии

Ради того, чтобы сэкономить энергию в условиях возможного кризиса, вице-канцлер Германии Роберт Хабек стал проводить в душе значительно меньше времени. Он рассказал об этом в интервью изданию Der Spiegel, рассуждая о последствиях антироссийских санкций.

По словам политика, он действует в рамках рекомендаций правительства. При этом Хабек подчеркнул, что его решение мыться реже — плохой пример, поскольку условия его жизни значительно лучше, чем у многих граждан ФРГ.

Отвечая на вопрос о том, сколько именно времени ему требуется для принятия душа, Хабек напомнил об инициативе властей Нидерландов, которые предлагают гражданам сократить время принятия душа с 10 до пяти минут. «Я никогда в жизни не принимал душ даже по пять минут. Всегда делаю это быстро», — отметил он.

Ситуация в европейской энергетике в июне дополнительно усугубилась после того, как «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку», объяснив это техническими проблемами. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в ходе саммита сообщил, что союз рассматривает новые сотрудничества в газовой отрасли с Норвегией или Алжиром, также возможен вариант поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Пока политики рассматривают возможность сокращения потребления энергии.