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Украина применила американские РСЗО HIMARS

Журналист Коц опубликовал кадры использования ВСУ американских РСЗО HIMARS

Украина начала применение отправленных Вашингтоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кадры использования оружия опубликовал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

На видео запечатлен запуск нескольких ракет с интервалом в две-три секунды. Установка стоит, по всей видимости, в поле, далеко от населенных пунктов. Запуск ракет производился в темное время суток. Коц утверждает, что РСЗО применялись в зоне проведения специальной военной операции.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили РСЗО HIMARS, стало известно накануне, 23 июня. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, поблагодарив главу Пентагона Ллойда Остина и пригрозив российским военным.

Цель РСЗО HIMARS — нанесение наибольшего урона танкам и бронетехнике противника из «безопасной зоны». Военные эксперты утверждали, что для уверенного освоения системы, в которой присутствует много сложной электроники, требуется как минимум несколько недель и высокая компетенция военных. На сегодняшний день M142 HIMARS является самой современной американской реактивной системой залпового огня.

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