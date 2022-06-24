Российский бизнесмен месяц питался одним медом и напугал диетолога

Российский бизнесмен Игорь Ганя месяц питался медом и показал изменившуюся фигуру

Российский бизнесмен Игорь Ганя, владелец Ganea Group, решил в течение месяца питаться одним медом и показал «Ленте.ру» изменившуюся в результате эксперимента фигуру. В свою очередь, диетолог, консультант по питанию Елена Обухова в беседе с изданием оценила его решение и напугала Ганю ожирением.

Предприниматель и большой любитель меда отправился в путешествие по Эфиопии, Испании, Киргизии, Молдове и Индонезии для съемок документального фильма The Honey Movie о пасеках и местных пчелах. Заручившись поддержкой собственных диетолога и нутрициолога, он решил во время съемок питаться только медом.

По словам Гани, в Африке он съедал 500-600 граммов меда каждый день, а после снизил норму из-за низкого аппетита. «Сейчас мне хватает около 300 граммов в день, а иногда 150-200 граммов В литровом шейкере я замешиваю примерно 100 граммов меда на 900 граммов воды, и в течение часа потребляю этот объем — так я делаю несколько раз в сутки». Удивительно, что за первые дни эксперимента холестерин упал на 30 процентов» — рассказал рецепт своей монодиеты Ганя, указав на то, что в меду содержатся витамины группы B, C, K, E и провитамин А.

Бизнесмен Игорь Ганя до месяца медовой диеты Фото: Пресс-служба

Диетолог Обухова предостерегает, что такая диета будет способствовать только накоплению жировой ткани. «Мед по своей структуре близок к сахару. Каждый прием такой сладкой, медовой воды будет вызывать резкий скачок сахара в крови. Организму такие скачки сахара не нравятся, он будет вырабатывать инсулин для их нейтрализации и консервировать избытки сахара в жировую ткань», — предупреждает она.

Кроме того, специалист опасается, что на такой диете организм будет испытывать сильнейший стресс, потому что не будет получать необходимые для своей ежедневной работы макронутриенты: белок (основной строительный материал организма), клетчатку, сложные углеводы, полезные жиры.

В заключение Елена Обухова отметила, что монодиеты имеют временный эффект, и сброшенные килограммы возвращаются. «Чтобы вернуться в отличную форму и удерживать ее годами, нужно выстроить правильный режим питания (5-6 небольших приемов пищи в день, правильный водный режим, сон) и придерживаться его», — резюмировала она.

Ранее врач уролог-андролог «СМ-Клиника» Анжелика Шишкина рассказала о вредных летних привычках большинства россиян, которыми они вредят здоровью почек. Так, она объяснила, как холодный кофе приводит к обезвоживанию и почему девушкам стоит отказаться от купания в холодной воде.