В Кузбассе поставят рекорд по самому массовому хороводу в национальных костюмах

На Театральной площади в Новокузнецке 26 июня пройдет шахтерский Сабантуй

В Новокузнецке 26 июня пройдет II международный шахтерский Сабантуй, где планируется поставить рекорд по самому массовому хороводу в национальных костюмах. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

На мероприятии выступят лучшие творческие коллективы республики Татарстан и Кузбасса. Также в рамках праздника пройдет выставка национальных подворий, фестиваль традиционных кухонь, соревнования на площадках с национальными играми и борьбой куреш, а также музейные экспозиции и «Детский Сабантуй».

Откроет фестиваль «Самый массовый хоровод в национальных костюмах России вокруг фонтана» на Театральной площади Новокузнецкого драматического театра. Планируется, что количество представителей разных национальностей и этнических групп превысит тысячу человек — рекорд зафиксирует Книга рекордов России.

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 июля на курорте Шерегеш в Кемеровской области пройдет мультифестиваль «Прогеш», который объединит различные спортивные мероприятия и события. Гости праздника смогут посетить музыкальные концерты, семинары по правильному питанию, спортивные секции и вечерние киносеансы под открытым небом.