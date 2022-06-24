Израиль признали виновным в убийстве самой известной палестинской журналистки

ООН установила причастность полиции Израиля к гибели палестинской журналистки

Следователи ООН установили, что смерть журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле наступила в результате пулевых ранений, нанесенных израильской полицией. Об этом сообщает издание The Independent.

«Вся информация, которую мы собрали… согласуется с выводом о том, что выстрелы, в результате которых была убита Абу Акле и ранен ее коллега Али Саммуди, произвели израильские силы безопасности, [и что это не произошло в результате] беспорядочной стрельбы вооруженных палестинцев», — заявила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани, ее цитирует Al Jazeera. Более того, стрельбу продолжили даже по безоружному мужчине, который пытался помочь Абу Акле, а также по другому журналисту, укрывшемуся за деревом.

Самая известная палестинская журналистка была убита, когда освещала операцию израильской армии в Дженине на Западном берегу реки Иордан: израильтяне совершили рейд на лагерь беженцев, в результате чего между ними и палестинцами начались столкновения.