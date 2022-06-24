Россиянам назвали запрещенные для хранения в колясочных вещи

В колясочных многоквартирных домов запрещено хранить продукты питания

В помещениях многоквартирных домов, где ставят коляски, нельзя оставлять взрывоопасные предметы и продукты питания. Список запрещенных для хранения там вещей назвали юристы, сообщает РИА Новости.

Колясочные находятся в распоряжении всех жильцов, поэтому доступ к ним нельзя захламлять. По закону, собственники могут хранить там коляски или совместно разрешить оставлять велосипеды, санки, самокаты и подобные предметы. Однако в колясочных запрещено оставлять продукты питания, шины, строительные материалы, взрывоопасные вещи и крупные предметы. В противном случае жильцы нарушат правила пожарной безопасности и усложнят доступ к коляскам.

Эксперты подчеркнули, что колясочную нужно задумывать на этапе строительства дома. Под нее нельзя переделать другую часть подъезда — из-за возможного нарушения норм пожарной безопасности суды обяжут убрать самодельное помещение. К разбирательствам с соседями может привести размещение иных вещей в колясочных, если оно не было согласовано с другими жильцами.

В январе 2022 года россиянам объяснили, что согласно пожарным нормативам, на балконе запрещается хранить горюче-смазочные вещества. В списке оказались тяжелая мебель и массивная бытовая техника. Собственникам также запрещено устанавливать кондиционеры без крепления к фасаду.