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Россиянам назвали запрещенные к хранению на балконе вещи

Адвокат Кудерко: на балконе запрещено хранить горюче-смазочные и взрывоопасные вещества

Фото: Globallookpress.com

Согласно пожарным нормативам, на балконе запрещается хранить горюче-смазочные вещества. Об этом россиянам рассказала адвокат Елена Кудерко, сообщает РИА Новости.

Правозащитница назвала запрещенными к хранению взрывоопасные и иные легковоспламеняющиеся вещества, так как они считаются потенциальными источниками возгорания. В списке также оказались тяжелая мебель и массивная бытовая техника. Собственникам запрещено устанавливать кондиционеры без крепления к фасаду.

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Адвокат прокомментировала изменение правил эксплуатации и содержания балконов в многоквартирных домах. По словам Кудерко, к общедомовому имуществу относится не весь балкон, а только плита — за ремонт ограждения, козырька и парапета балкона будут ответственны жильцы соответствующей квартиры. Они будут обязаны соблюдать дизайн фасада.

В декабре 2021 года в Минстрое сообщили, что с 1 марта 2022-го в России будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона. Речь шла о сумме в пять тысяч рублей. Таким способом власти решили бороться с перепланировками жилых помещений.

Нина Ташевская
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