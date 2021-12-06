Россиянам разъяснили новые штрафы за незаконное остекление балконов

Новые правила эксплуатации жилья, вступающие в силу 1 марта 2022 года, обяжут собственников жилья привести незаконно остекленный балкон в его первоначальное состояние. Такая мера направлена на борьбу с перепланировками жилых помещений. Об этом в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказал юрист, председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

Новое законодательство позволяет региональным властям учитывать местные правила относительно переустройства балконов и лоджий, пояснил юрист. «Это означает следующее: если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования», — предупредил Крохин.

Он подчеркнул, что новая мера не коснется собственников и арендаторов жилья, которые застеклили балкон заранее, поскольку закон не имеет обратной силы. «Речь идет именно о тех балконах с остеклением, которые появятся после марта 2022 года», — пояснил юрист.

В то же время председатель Коллегии адвокатов города Москвы «АБС» Антон Бакулин в беседе с BFM предположил, что собственников квартир новые правила не коснутся. По его мнению, эти требования затронут только жилье, используемое по договору о соцнайме и по договору найма специализированного жилого фонда. На помещения, принадлежащие гражданам и юридическим лицам на праве собственности жилым помещением многоквартирного дома, данное требование распространяться не будет.

«Поэтому я могу сказать, что новые правила для собственников жилого помещения не отличаются от действующих в настоящее время правил», — заявил адвокат.

Поверхностную проверку недвижимости на незаконные перепланировки назвали одной из главных ошибок при покупке квартир из вторичного жилищного фонда. Выяснить правомерность перепланировок поможет технический паспорт БТИ или поэтажный план дома с экспликацией — эти документы необходимо запросить у собственника и сверить с ними текущее состояние самостоятельно или с риелтором.