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На Украине назвали цели поставок западного оружия

Глава МИД Украины Кулеба назвал поставки оружия с Запада гарантией мирных переговоров

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал поставки западного вооружения гарантией запуска мирных переговоров. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Только наша военная победа убедит Россию вступить в серьезные мирные переговоры, оружие гарантирует дипломатический путь», — сказал Кулеба.

Украина, по его словам, стремится к «твердому и длительному миру», а не к перемирию, которое «даст России время собраться».

Ранее Кулеба заявлял, что предложение о переговорах президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным все еще в силе, а Киев может обсудить с Москвой границы страны по состоянию «до 24 февраля».

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Алевтина Запольская
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