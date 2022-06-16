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Песков обвинил США в продлении бед Украины

Представитель Кремля Песков заявил, что вооружая Украину, США продлевают ее беды
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости обвинил США в продлении бед Украины за счет продолжающихся поставок оружия.

«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что с начала российской спецоперации на Украине США выделили Киеву военную помощь на 5,6 миллиарда долларов. Он пообещал, что Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Украине на «регулярной основе».

15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По его словам, в пакет помощи Киеву войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны.

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Марина Совина
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