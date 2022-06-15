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Названа сумма военной помощи США для Украины с начала спецоперации

Белей дом: с начала спецоперации России США выделили Украине военную помощь на $5,6 млрд

Фото: Yuri Gripas / Reuters

C начала российской спецоперации на Украине США выделили Киеву военную помощь на 5,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«Всего же, с момента вступления в должность администрации [президента США] Джо Байдена и [вице-президента] Камалы Харрис, мы поставили помощь на сумму приблизительно 6,3 миллиарда», — заявил он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин раскрыл содержание нового пакета военной помощи США Украине. По словам главы Пентагона, он включает в себя две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, а также 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров.

Ударная волна


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Марина Совина
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