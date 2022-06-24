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Психологи назвали способ защититься от непрошенных советов со стороны

Психолог Майорова: вторжение в личную жизнь со стороны происходит по вине самого человека

Фото: Unsplash

Группа экспертов — кандидат психологических наук Андрей Моисеев и практикующий психолог Марина Майорова рассказали, как отучить посторонних людей лезть в личную жизнь. В интервью для «Доктор Питер» они назвали эффективные способы защититься от непрошенных советов со стороны и выстроить личные границы.

Психолог Андрей Моисеев отмечает, что от непрошенных советов часто страдают люди, которые склонны не брать свою жизнь в руки, а ориентироваться на мнение окружающих. «Они живут и не подозревают, насколько изменится их жизнь, если понять, чего же ты на самом деле хочешь», — заявил Моисеев. Однако, если человека напрягают постоянные рекомендации от окружающих, психолог советует применить тактику игнорирования. «Не обращайте внимания на такие разговоры, переводите тему или просто разворачивайтесь и идите по своим делам. Даже самые близкие люди, которые безусловно желают вам добра, не проживут эту жизнь на вас», — объяснил он.

Практикующий психолог Марина Майорова дополнила, что непрошенные советчики, как правило, только мешают, а не помогают разобраться в ситуации. По ее словам, постоянное вторжение в личную жизнь чужих людей происходит по вине самого человека: «Если мы посмотрим на такого рода ситуации с другой стороны, то практически в ста процентах случаев люди сами позволяют вмешиваться в свою жизнь и советовать, а иногда и диктовать как им жить».

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Она объяснила, что человек, раздающий ненужные советы занимает позицию «родителя», воспринимая вторую сторону как неопытного «ребенка». «Бесконфликтное общение в данном случае может выстраиваться только из позиции взрослый — взрослый», — сообщила Майорова. Так, она рекомендует выстроить личные границы и «защищать их на неприкосновенность». «Отношения — это всегда работа и проделать ее можете только вы. Никто за вас не проживет вашу жизнь», — заключила психолог.

До этого психотерапевт назвала действенные способы пережить трудные времена без тревоги. Она посоветовала больше заботиться о себе и составлять списки дел.

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Елена Матвиенко
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