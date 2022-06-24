В США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы

РБК: преподаватели университетов США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы

Преподаватели университетов США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы. Их слова приводит РБК.

Старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы Йельского университета Константин Муравник отметил, что русская литература значительно меньше в объемах, но при этом не сложнее и не проще, чем европейская. В то же время она является «жемчужиной всей мировой литературы». Он также удивился, что заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко «такого низкого мнения о способностях своей собственной молодежи».

Старший преподаватель русского языка кафедры славянских языков и литературы Чикагского университета Валентина Пичугина высказала удивление касательно слов Витренко о «тяжести» русской литературы. «Наши студенты с большим интересом изучают русскую литературу и язык, и когда кому-то не хватает словарного запаса или знаний о культурном и историческом контексте, они этот словарный запас пополняют, а знания — приобретают. Учатся», — пояснила она.

Наталья Покровская, преподававшая на факультете славянских языков и литературы Гарвардского университета в 1985-2022 годах, назвала решение украинских властей абсурдным. По ее словам, «эмоции, стоящие за подобными решениями, понятны». Однако она подчеркнула, что классики русской литературы никакого отношения к сложившейся ситуации не имеют.

20 июня Андрей Витренко заявил, что из программ школ и вузов на Украине исключат «тяжелую» русскую литературу. По его словам, страна должна расстаться с «тяжелым для украинцев наследием Российской империи».