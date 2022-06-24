Российские ломбарды предупредили о закрытии из-за убытков

«Ъ»: российские ломбарды предупредили об убытках и закрытии точек

В следующие несколько кварталов российский рынок ломбардов может столкнуться с убытками, которые приведут к закрытию множества точек, особенно в не самых благополучных регионах. Об этом предупредили участники V Конгресса ломбардов, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время до 95 процентов залогов в ломбардах приходится на золото, причем 25 процентов остаются невостребованными. В результате точкам приходится реализовывать их самостоятельно, но в марте цены на металл были на 40 процентов выше, чем летом, то есть продавать изделия приходится значительно дешевле оценки.

По состоянию на 22 июня количество ломбардов в реестре Центробанка уже сократилось на 6 процентов по сравнению с началом года, до 2096 участников. Второй серьезной проблемой для отрасли стала отмена послаблений по применению ограничений по полной стоимости кредита (ПСК). Это обстоятельство заставляет снижать ставки и в совокупности с общей картиной приведет к убыткам даже для крупнейших игроков сегмента.

Глава совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин предполагает, что без господдержки в том или ином виде малые ломбарды будут покидать рынок. Совокупные убытки предприятий могут достигнуть 2,5 миллиарда рублей в месяц.

В результате доступность легальных финансовых инструментов для граждан снизится, хотя спрос на их услуги вырастет. В сентябре, когда вырастет безработица, а сезон временных сельскохозяйственных работ закончится, число желающих воспользоваться услугами ломбарда увеличится, но найти средства им не удастся.

Ранее исследование Kept (бывшая KPMG) показало, что только 23 процента клиентов российских банков, как физических лиц, так и компаний, уверены в своей возможности обслуживать долг. До начала спецоперации России на Украине их доля была как минимум в два раза больше.