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Россияне разуверились в возможности погасить кредиты

Kept: только 23 процента клиентов российских банков уверены в возможности погасить кредиты

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За последние месяцы, с начала действий российских войск на Украине, количество клиентов российских банков, уверенных в своей возможности погасить кредит, сократилось в два раза. Об этом со ссылкой на исследование Kept (бывшая KPMG), пишет «Коммерсантъ».

В рамках опроса, проведенного в апреле-мае, только 23 процента респондентов (физлица и компании) не сомневаются, что смогут обслуживать долги. Директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова прогнозирует, что в дальнейшем ситуация будет только усугубляться, то есть доля ответственных заемщиков снизится.

Причиной такой динамики эксперт назвала нестабильную ситуацию с работой. Для банков это означает риск высокого уровня просроченной задолженности в будущих периодах и необходимость проработки стратегий по снижению риска.

Независимый эксперт Андрей Бархота отметил, что реальный рост плохих долгов в апреле и мае составил 15 процентов. Другими словами, дополнительно каждый седьмой заемщик больше не может обслуживать кредиты. До конца года объем плохих ссуд может увеличиться еще на 25-30 процентов, полагает он. Цифры взяты без учета реструктуризаций и комиссий, которые сглаживают данные в банковской статистике в плане качества активов.

В опросе Kept приняли участие более двух тысяч респондентов.

В начале мая президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал, что платежеспособные россияне стали реже брать кредиты из-за возросшей ответственности. То есть за деньгами в банки стали приходить те, кто не слишком уверен в своей возможность погасить долг.

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Платон Щукин
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