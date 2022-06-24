В Татарстане спустят на воду первое скоростное пассажирское судно

В Татарстане состоится спуск на воду первого скоростного пассажирского судна «Метеор-2020»

В Республике Татарстан состоится спуск на воду первого скоростного пассажирского судна проекта «Метеор-2020». Об этом сообщает «Татар-информ».

Спуск произойдет на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького 29 июня. Головной корабль рассчитан на 122 пассажира. Отмечается, что у нового судна будет уменьшен расход топлива и расширен салон, чтобы пассажиры смогли свободно по нему перемещаться.

Судно было построено по заказу Ханты-Мансийского автономного округа, в закупке скоростных судов уже заинтересовались власти Якутии.

Ранее стало известно, что РЖД запустили дополнительные поезда «Ласточка» из аэропорта Сочи к черноморским курортам. Пятнадцать дополнительных составов начали курсировать между станциями Аэропорт Сочи и Имеретинский курорт, Сочи и Дагомыс.