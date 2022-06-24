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Минобороны заявило о провокации ВСУ в районе чумного кладбища в Одессе

Мизинцев заявил о подготовке ВСУ провокации на кладбище погибших от чумы в Одессе
Михаил Мизанцев

Михаил Мизанцев. Фото: Минобороны России / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе, где размещены орудия и РСЗО. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Заявление опубликовано на сайте Минобороны РФ.

По словам Мизинцева, специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ планируют обвинить российские Вооруженные силы в нанесении ударов по потенциально опасным объектам и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по их вине. В результате провокации могут пострадать сотни мирных жителей Одессы, предупредил он.

Ранее Михаил Мизинцев предупредил, что украинские военные планируют взорвать первую детскую городскую больницу Харькова и обвинить в этом российскую армию. При этом само здание уже заминировано, и может быть взорвано одновременно с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

Ударная волна


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Марина Совина
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