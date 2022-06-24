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Минюст США прокомментировал решение Верховного суда по абортам

Генпрокурор США Гарланд заявил о несогласии с решением Верховного суда США по абортам
Меррик Гарланд

Меррик Гарланд . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд прокомментировал решение Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на аборт. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Гарланд назвал данные решение ударом по свободам граждан и отказом от доктрины судебного прецедента. «Министерство юстиции решительно не согласно с решением суда. Оно является сокрушительным ударом по репродуктивной свободе в Соединенных Штатах и окажет незамедлительный и необратимый эффект на жизни людей по всей стране», — сказал он.

Ранее было вынесено постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным. Решение было принято после обращения Джейн Роу, которая заявила, что подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Решение суда по этому делу стало одним из наиболее политически значимых в Соединенных Штатах.

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Марина Совина
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